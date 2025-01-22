Трамп: санкции против РФ ужесточат, если она не пойдет на переговоры по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает дальнейшее ужесточение санкций США против России, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию украинского конфликта.
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