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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангольский хавбек «Ахмата» Касинтура: «Получу паспорт РФ до конца года. Мне не нужно было сдавать экзамен»

Полузащитник « Ахмата » Эгаш Касинтура рассказал, что должен получить гражданство РФ до конца этого года.

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