Россиянам назвали способы выгодно продать квартиру в 2025 году

Выгоднее всего продавать квартиры перед Новым годом, рассказала «Ленте.ру» риелтор Ирина Дианова. В 2025 году эксперт также рекомендовала обращать большое внимание на качество фотографий в объявлении, освещение, а также следить за информационным пространством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии