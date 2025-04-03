Россиянам назвали способы выгодно продать квартиру в 2025 году

Выгоднее всего продавать квартиры перед Новым годом, рассказала «Ленте.ру» риелтор Ирина Дианова. В 2025 году эксперт также рекомендовала обращать большое внимание на качество фотографий в объявлении, освещение, а также следить за информационным пространством.