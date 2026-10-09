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Регионы России

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Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Матч состоялся в Нижнем Новгороде, где российская сборная вела в счете 3:1 после голов Лечи Садулаева, Матвея Кисляка и Алексея Миранчука.

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