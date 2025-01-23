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Дома, склады, ЛЭП и машины пострадали от ВСУ: На Белгородчине посчитали вражеские БПЛА и боеприпасы

Дома, склады, ЛЭП и машины пострадали от ВСУ: На Белгородчине посчитали вражеские БПЛА и боеприпасы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число боеприпасов и дронов, которыми ВСУ атаковали регион за последние сутки.

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