Астрофотография 阿 А Ву Сычуань Китай

А Ву профессиональный фотограф звездного неба, автор бестселлеров "Заметки о фотографии звездного неба", "Тайное царство фотографии звездного неба", чемпион Гринвичского конкурса по астрономии, участник программы NASA APOD, awufoto (Таинственный код).
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