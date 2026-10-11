Трамп заявил о необходимости переименовать Тихий или Атлантический океан

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости переименовать Атлантический или Тихий океан. Соответствующие заявления он сделал на митинге в штате Теннесси, сообщило 11 октября издание The Washington Post (WP).
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