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ИА Регнум

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Трамп заявил о необходимости переименовать Тихий или Атлантический океан

Трамп заявил о необходимости переименовать Тихий или Атлантический океан

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости переименовать Атлантический или Тихий океан. Соответствующие заявления он сделал на митинге в штате Теннесси, сообщило 11 октября издание The Washington Post (WP).

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