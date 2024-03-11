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Отчет Petrobras за IV квартал 2023 года оказался хуже прогнозов

Отчет Petrobras за IV квартал 2023 года оказался хуже прогнозов Бразильская нефтегазовая корпорация опубликовала финансовые результаты за последний квартал 2023 года.

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