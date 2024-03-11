Отчет Petrobras за IV квартал 2023 года оказался хуже прогнозов Бразильская нефтегазовая корпорация опубликовала финансовые результаты за последний квартал 2023 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отчет Petrobras за IV квартал 2023 года оказался хуже прогнозов Бразильская нефтегазовая корпорация опубликовала финансовые результаты за последний квартал 2023 года.
Свежие комментарии