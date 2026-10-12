Трамп призвал Зеленского сфокусироваться на сделке по Украине вместо разговоров

Президент Дональд Трамп во время брифинга призвал украинского коллегу Владимира Зеленского сосредоточиться на заключении сделки по урегулированию конфликта, а не на разговорах о ней.
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