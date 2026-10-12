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Газета.ру

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Трамп призвал Зеленского сфокусироваться на сделке по Украине вместо разговоров

Трамп призвал Зеленского сфокусироваться на сделке по Украине вместо разговоров

Президент Дональд Трамп во время брифинга призвал украинского коллегу Владимира Зеленского сосредоточиться на заключении сделки по урегулированию конфликта, а не на разговорах о ней.

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