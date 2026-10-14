В Москве в ночь на 14 октября ожидается плюс 6-8 градусов. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.
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