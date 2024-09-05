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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Северстали» Аймурзин о 3:0 с «Торпедо»: «Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили. Знаем, кто куда двигается, но есть еще куда расти» 

Нападающий череповчан сделал дубль в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Саша Самойлов поймал все броски, а мы просто свое забили.

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