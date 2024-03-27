В Петербурге с 28 марта стартуют масштабные температурные испытания теплосетей

Все начнется с 1-й Московской котельной на Бассейной улице Специалисты ГУП «ТЭК СПБ» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 28 марта приступают к температурным испытаниям, рассказали в пресс-службе организации.
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