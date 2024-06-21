Nature Communications: ученые выяснили, что любители мяса стареют быстрее тех, кто не употребляет этот продукт

Шотландские и немецкие ученые провели совместное исследование и выяснили, что люди, в чьем рационе каждый день присутствует мясо, стареют быстрее тех, кто полностью отказался от этого продукта, написал журнал Nature Communications.
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