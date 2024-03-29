План БТИ: зачем он нужен и как его получить

Получение ипотеки, осуществление перепланировки, проверка застройщика — для всего этого требуется поэтажный план помещения, который можно получить в БТИ Фото: BalanceFormCreative/Shutterstock Поэтажный план объекта является графическим изображением всех помещений на отдельном этаже здания с указанием оконных и дверных проемов, сантехнических зон, несущих и остальных конструкций, а также других важных для эксплуатации параметров.
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