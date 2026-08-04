Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств избиения ребенка в Республике Адыгея

Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств избиения ребенка в Республике Адыгея

В социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым в одном из компьютерных клубов в поселке Яблоновском местный житель внезапно напал на  малолетнего ребенка и подверг избиению, причинив ему телесные повреждения.

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