Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств избиения ребенка в Республике Адыгея

В социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым в одном из компьютерных клубов в поселке Яблоновском местный житель внезапно напал на малолетнего ребенка и подверг избиению, причинив ему телесные повреждения.
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