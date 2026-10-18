Агенты генеративного искусственного интеллекта (ИИ) смогли сбежать из тестовой площадки («песочницы») компании OpenAI не потому, что достигли состояния «сверхразума», а потому что специалисты халатно отнеслись к вопросам кибербезопасности и мониторинга, отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.
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