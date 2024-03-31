«Вкус и качество». Вкусный крымский ресторанно-отельный бизнес

В Ялте с успехом прошла выставка «Рестоотельмаркет». Об этом сообщает пресс-служба СевГУ. По приглашению председателя Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александры Птицыной ее посетили более 40 студентов — будущих пищевиков-технологов СевГУ.
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