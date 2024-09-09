The Guardian: овсянка с бананами повышает риск диабета у детей

Ученые из Финского института здравоохранения и социального обеспечения установили, что бананы, овсяные хлопья повышают риск развития диабета первого типа у детей, а ягоды, напротив, защищают от этого заболевания.
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