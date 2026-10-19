Кратковременное усиление геомагнитной активности ожидается в ночь с 19 на 20 октября. Возмущения могут продлиться 10–15 часов, не исключена вероятность видимости полярных сияний, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.