Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Нормальные люди.Что тут ещё можно сказать?И таких очень много.В украинском селе...
  • Олег Тимофеев
    Он умолчал как в нас стрелял? Скромняга.Пленный украинец ...
  • holms sherlok
    а почему не 34 триллиона госдолга,? закрыть можно было бы госдолг😀😀😀Прокуратура Нью-Й...

Во Франции связали смерть 17 тысяч пациентов с COVID с приемом препарата от малярии

Во Франции связали смерть 17 тысяч пациентов с COVID с приемом препарата от малярии

Ученые из Франции, ссылаясь на данные журнала Nature от 2021 года, выдвинули гипотезу о возможной причастности приема антималярийного препарата HCQ (гидроксихлорохин) со смертью 16,9 тысяч человек, болевших COVID-19 в первую волну пандемии коронавируса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх