Во Франции связали смерть 17 тысяч пациентов с COVID с приемом препарата от малярии

Ученые из Франции, ссылаясь на данные журнала Nature от 2021 года, выдвинули гипотезу о возможной причастности приема антималярийного препарата HCQ (гидроксихлорохин) со смертью 16,9 тысяч человек, болевших COVID-19 в первую волну пандемии коронавируса.