В Краснодарском крае 22 октября ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди при восточном ветре 5–10 м/с, дневная температура составит +18…23 °С, в горах — до +6…11 °С.
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