Романцов поздравил аэропорт «Казань» с 45-летием и показал архивное видео

Международному аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая 15 сентября 2024-го исполнилось 45 лет. С днем рождения «стоянки воздушных судов» коллег, партнеров и всех жителей города поздравил гендиректор данного акционерного общества (АО) Сергей Романцов.
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