Володин призвал тщательно расследовать инцидент со взрывами пейджеров в Ливане

Серия взрывов пейджеров и другой техники, включая бытовую, в Ливане может привести к серьезным последствиям на мировой арене, так как выводит терроризм на мировой уровень, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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