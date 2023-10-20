Reuters: Китай ограничит экспорт графита с 1 декабря 2023 года

Власти Китая приняли решение об ограничении экспорта графита в период с 1 декабря 2023 года. Министерство торговли КНР намерено обязать производителей сырья получать разрешение на продажу минерала другим странам.
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