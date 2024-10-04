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Белоусов вручил Звезду Героя России офицеру из Бурятии Доржи Чимитову

Белоусов вручил Звезду Героя России офицеру из Бурятии Доржи Чимитову

Министр обороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии полковнику армейского спецназа Доржи Чимитову, сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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