В Барнауле возле детсада бегает стая собак, исчезающая при появлении зоозащитников Местные жители просят обратить внимание на проблему В Барнауле большая стая бездомных собак бегает возле детсада № 67 по улице Чернышевского, сообщает "В курсе 22".