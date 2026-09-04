Сечин назвал ресурсную базу России основой энергетической синергии с Китаем

Положение России и Китая в мировой экономике и энергетике создает основу для синергии двух стран. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.