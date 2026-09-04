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Сечин назвал ресурсную базу России основой энергетической синергии с Китаем

Сечин назвал ресурсную базу России основой энергетической синергии с Китаем

Положение России и Китая в мировой экономике и энергетике создает основу для синергии двух стран. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

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