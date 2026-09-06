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Газета.ру

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Депутат Якубовский заявил, что оплатить ЖКУ за август можно до 15 сентября

Депутат Якубовский заявил, что оплатить ЖКУ за август можно до 15 сентября

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за август до 15 сентября включительно. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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