Депутат Якубовский заявил, что оплатить ЖКУ за август можно до 15 сентября

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за август до 15 сентября включительно. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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