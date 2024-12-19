NYT: гибель генерала Кириллова оказалась бесполезной для Украины

Теракт, который привел к смерти генерала Игоря Кириллова, не оказал никакой помощи Украине в конфликте – несмотря на случившееся, ВСУ продолжают неуклонно сдавать позиции на поле боя, указали западные эксперты.
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