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Терзич о «Реале» или «Баварии» в финале ЛЧ: «Мы знаем, что «Боруссия» не фаворит, с любым соперником будет очень тяжело. Но в одном матче возможно все – мы это уже доказали»

«Если мне нужно выбрать одно слово, то это будет «гордость». Для нас это момент гордости. Я горжусь штабом, командой, клубом.

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