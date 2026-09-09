Министр Коленька сбежал из России посреди ночи, имея на счету 5 млрд? Кто его предупредил

Коллаж Царьграда.
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Свежие комментарии
- Ночной халяль, бр...
- АС "Трамп очень зол"...
- ОА Ночной халяль, бр...
Все на выборы...!
Как такие люди попадают в министры? Приходит с чемоданом. Если уходит (улетает) как Коленька, то с кучей чемоданов.
И кто в стране отвечает за кадровую политику на высшем уровне? Как такие люди попадают в министры?
"Министр Коленька" - дебил - дегенерат = сам себя приговорил !!! Его там раскулачат , как бездомную безпородную шавку , и кончит как шавка подзаборная .... !!!
Чем выше во власти, тем становишься безнаказанной. Давно пора всех министерских на постоянный контроль!
Освободим Россию от нечисти! Всех к стенке, всех до единого! Даешь "Русскую Общую" во власть!