Почему у многих остаются вопросы к Горбачеву

Путин учёл негатив от быстрых изменений. И его сейчас у нас многие обвиняют в слишком медленных изменениях. Ну не угодить диванным экспертам. А Горбачёв напоминает лично мне и Гитлера и Трампа, которые обещали и обещают облагодетельствовать один немецкий, второй -народ США, за 4 года. Гитлер привёл к войне. Горбачёв к развалу страны, Трамп - скоро увидим, к чему приведёт США.

АС

Анатолий Страшко

Иван Иванов, неужели у нас все , кроме Вас дураки? Тогда мне не понять почему Россия до сих пор существует. Да ещё и в первой тройке лидеров мира. Может дело не в правителях, а в самом нашем многонациональном народе? Двигается вперёд методом проб и ошибок. Но с лучшими качествами присущими людям. Одним из которых является обострённое чувство справедливости. Как различно это чувство для людей Запада и народа России. Но это уже тема для длительного обсуждения.