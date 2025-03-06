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Почему у многих остаются вопросы к Горбачеву

Почему у многих остаются вопросы к Горбачеву

Global Look Press/Ron Sachs/Consolidated News Photos 2 марта 1931 года родился последний руководитель Советского Союза Михаил Горбачев.

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Комментарии
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Иван Иванов
Дурак при власти-хуже и опаснее атомной войны........
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21 час.
Анатолий Страшко
Путин учёл негатив от быстрых изменений. И его сейчас у нас многие обвиняют в слишком медленных изменениях. Ну не угодить диванным экспертам. А Горбачёв напоминает лично мне и Гитлера и Трампа, которые обещали и обещают  облагодетельствовать один немецкий, второй -народ США, за 4 года. Гитлер привёл к войне. Горбачёв к развалу страны, Трамп - скоро увидим, к чему приведёт США.
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20 час.
АС
Анатолий Страшко
Иван Иванов, неужели у нас все , кроме Вас дураки? Тогда мне не понять почему Россия до сих пор существует. Да ещё и в первой тройке лидеров мира. Может дело не в правителях, а в самом нашем многонациональном народе? Двигается вперёд методом проб и ошибок. Но с лучшими качествами присущими людям. Одним из которых является обострённое чувство справедливости.  Как различно это чувство для людей Запада и народа России. Но это уже тема для длительного обсуждения.
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20 час.
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