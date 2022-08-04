Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Ирина Жук: «Что толку рассуждать о квотах, если нас еще никто никуда не пригласил? Тем не менее сохраняю веру, что в ISU возобладает здравый смысл»

Тренер Ирина Жук высказалась о сокращении российских квот на чемпионат мира по фигурному катанию. Ранее стало известно, что на следующем ЧМ за Россию сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх