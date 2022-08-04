Ирина Жук: «Что толку рассуждать о квотах, если нас еще никто никуда не пригласил? Тем не менее сохраняю веру, что в ISU возобладает здравый смысл»

Тренер Ирина Жук высказалась о сокращении российских квот на чемпионат мира по фигурному катанию. Ранее стало известно, что на следующем ЧМ за Россию сможет выступить только один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам.