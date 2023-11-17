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Закон и Порядок

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Новая схема обмана с «курсами для финансовых аналитиков»

Новая схема обмана с «курсами для финансовых аналитиков»

ВТБ: мошенники начали обманывать жертв через предложение вакансий аналитиков Мошенники начали находить жертв среди людей, ищущих работу, и предлагать им пройти курсы по торговле на финансовых рынках.

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