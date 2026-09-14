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Пятый канал

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Более 30 тысяч операций: итоги работы московских врачей в ДНР и ЛНР

Более 30 тысяч операций: итоги работы московских врачей в ДНР и ЛНР

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что за четыре года столичные медики выполнили в Донецкой и Луганской Народных Республиках свыше 31 тысячи операций и провели более 95 тысяч консультаций пациентов.

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