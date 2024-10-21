Создали стильный интерьер простыми средствами: квартира 37 кв. м

Дизайнеры сочетали сложный серо-фиолетовый с молочным цветом, получилось нескучно и привлекательно. Заказчики и задачи В студию Bilbao design к Светлане Коньковой и Екатерине Малиновской обратились заказчики, с которыми они уже работали.