Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СВР России: США хотят повлиять на расследование покушения на Фицо

СВР России: США хотят повлиять на расследование покушения на Фицо

Службы внешней разведки России заявили, что, по их данным, госорганы США хотят подключиться к расследованию дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо для того, чтобы направить следствие в «нужное русло».

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