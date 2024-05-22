СВР России: США хотят повлиять на расследование покушения на Фицо

Службы внешней разведки России заявили, что, по их данным, госорганы США хотят подключиться к расследованию дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо для того, чтобы направить следствие в «нужное русло».
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