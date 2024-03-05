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Царьград

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Попытка экологической катастрофы в Самарской области: Источник сообщил детали

Попытка экологической катастрофы в Самарской области: Источник сообщил детали

По данным источника, украинские спецслужбы пытались устроить экологическую катастрофу под Самарой.Как сообщает телеграм-канал SHOT, со ссылкой на источник, украинские спецслужбы пытались устроить экологическую катастрофу в Самарской области, подорвав состав с аммиаком, следовавший с завода "Тольяттиазот".

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