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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фенербахче» и «Вест Хэм» выиграли по 19 матчей в еврокубках с прошлого сезона – больше всех

Это лучший показатель среди всех клубов за этот период. В четверг «Фенербахче» разгромил «Юнион» (3:0) в первой игре 1/8 финала Лиги конференций, которую в прошлом сезоне выиграл «Вест Хэм».

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