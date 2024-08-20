В моду входят кокошники с леопардовой расцветкой. Как пишет Лента.ру со ссылкой на стилистов, для повседневного образа нужен однотонный головной убор, поскольку классические варианты - гигантские и расшитые - будут выглядеть нелепо.
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