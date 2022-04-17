Последние новости

32 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Не могли они считать нас варварами ну никак... Варвары... это племя немцев. Отсюда и Бавария (Варвария). Немцы считал...Минфин ФРГ: Немцы...
  • Леонид Руси
    Они хотели нам доказать свою силу... Не получилось... опять... А мы ведь их предупреждали... Не зная брода... не лезь...Минфин ФРГ: Немцы...
  • Сергей Сергеев
    Вчера был в Ашане. Видел цены на гречку. Чувствую мне скоро она будет тоже не по карману.😪🤧Немецкий фермер о...

The Economist: Даже союзники США не желают вводить санкции против России

The Economist: Даже союзники США не желают вводить санкции против России

Большая часть мира не поддержала вводимые США по своему личному усмотрению санкции против России. Однако, в последнее время наблюдается также отказ давних союзников и сателлитов Америки от поддержки политико-экономического давления на Москву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх