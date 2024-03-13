Почему больше всего сейчас копытом топчет Макрон? Почему именно он собирает Армию Запада в поход на Россию? Ответ - на поверхности.
Путин разорвал договор Де Голля с Африкой. Париж теряет все
Комментарии
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Людмила Лиханова
Еще один тупой коммент НЕ ПО-СУЩЕСТВУ ВОПРОСА. . Есть ФАКТЫ: Африка уплывает из жадныХ рученок и Франции и Запада в целом. И это - САМОЕ ВАЖНОЕ, а не ваш тупизм.
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18 час.
Генрих
Корону поправь...сползает.
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15 час.
ALEKSANDR LIS
в зеркало сам то давно не смотрел ?
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14 час.
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