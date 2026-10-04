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Пэрис Хилтон, Эвелина Хромченко, Тина Кунаки, Хайди Клум и Ольга Карпуть посетили гала-вечер The BoF 500

Пэрис Хилтон, Эвелина Хромченко, Тина Кунаки, Хайди Клум и Ольга Карпуть посетили гала-вечер The BoF 500

В Париже в рамках Недели моды прошёл ежегодный гала-вечер модного издания Business of Fashion The BoF 500.

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