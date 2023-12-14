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Мощный удар по штабу НАТО в Киеве: госпитали польского городка не справляются с приёмом раненных

Мощный удар по штабу НАТО в Киеве: госпитали польского городка не справляются с приёмом раненных

Мощный удар по штабу НАТО в Киеве: госпитали польского городка не справляются с приёмом раненных Юлия СоколоваНесколько дней назад Воздушно-космические силы России продемонстрировали свою эффективность, нанеся внезапный удар по стратегическому объекту НАТО в столице Незалежной.

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