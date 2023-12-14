Мощный удар по штабу НАТО в Киеве: госпитали польского городка не справляются с приёмом раненных Юлия СоколоваНесколько дней назад Воздушно-космические силы России продемонстрировали свою эффективность, нанеся внезапный удар по стратегическому объекту НАТО в столице Незалежной.