Мощный удар по штабу НАТО в Киеве: госпитали польского городка не справляются с приёмом раненных Юлия СоколоваНесколько дней назад Воздушно-космические силы России продемонстрировали свою эффективность, нанеся внезапный удар по стратегическому объекту НАТО в столице Незалежной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии