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Аргументы и Факты

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Стоматолог Давидян рассказал, какой вред здоровью зубов наносят энергетики

Стоматолог Давидян рассказал, какой вред здоровью зубов наносят энергетики

Частое употребление энергетических напитков вредит зубам, так как содержащиеся в них кислоты и сахара повышают риск кариеса и эрозии эмали.

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