Порядка 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды в Алтайском крае В полиции рассказали, за что ещё могут отобрать авто Госавтоинспекция Алтайского края конфисковала порядка 50 автомобилей у водителей, повторно севших за руль в пьяном виде.