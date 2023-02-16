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Порядка 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды в Алтайском крае

Порядка 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды в Алтайском крае

Порядка 50 машин конфисковали у любителей "пьяной" езды в Алтайском крае В полиции рассказали, за что ещё могут отобрать авто Госавтоинспекция Алтайского края конфисковала порядка 50 автомобилей у водителей, повторно севших за руль в пьяном виде.

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