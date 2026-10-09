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Эксперт объяснил, нужно ли мыть магазинные яйца перед готовкой

На профессиональных кухнях в ресторанах и кафе, где готовят на сотни и тысячи человек, а также в детских учреждениях необходимо соблюдать предельно жесткие требования.

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