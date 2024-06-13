Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Атлетико»

Аксель Витсель останется в мадридском «Атлетико» ещё на один сезон. Бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии», ныне выступающий за «Атлетико», футболист сборной Бельгии Аксель Витсель определился с дальнейшими карьерными планами.