Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Атлетико»

Аксель Витсель останется в мадридском «Атлетико» ещё на один сезон. Бывший полузащитник «Зенита» и дортмундской «Боруссии», ныне выступающий за «Атлетико», футболист сборной Бельгии Аксель Витсель определился с дальнейшими карьерными планами.
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