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Царьград

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"Какая-то субстанция": блогер Надежда Стрелец назвала Индию страной с самой невкусной едой

"Какая-то субстанция": блогер Надежда Стрелец назвала Индию страной с самой невкусной едой

При этом путешественница отметила, что ей удалось полюбить страну за другое.Известная журналистка и блогер из России Надежда Стрелец посетила Индию и поделилась своими впечатлениями в телеграм-канале о путешествиях.

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