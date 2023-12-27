БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Албанский след в сербском Косово

Албанский след в сербском Косово

В декабре стали известны основные положения неординарного геополитического проекта Евросоюза. Он, вопреки всем предшествующим притязаниям, направлен на (внимание!) формирование в Косово Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

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